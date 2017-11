Keine Konsequenzen für "Videoassistent" Rangnick

08.11.2017: RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick muss nach der "Handy-Affäre" aus dem Pokalspiel gegen Bayern München (1:1 n.V., 4:5 i.E.) keine Konsequenzen mehr befürchten. Wie der DFB-Kontrollausschuss am Mittwoch erklärte, wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt. "Durch den ausgesprochenen Innenraumverweis während des DFB-Pokalspiels gegen Bayern München am 25. Oktober 2017" sei Rangnicks Fehlverhalten bereits "angemessen geahndet worden". Sportdirektor Ralf Rangnick (li, RB Leipzig) will mit seinem Handy dem Schiedsrichter die strittige Szene zeigen. Mats Hummels (Bayern München) will ihn jedoch davon abhalten. Bildrechte: IMAGO

Allerdings wurde der 59-Jährige vom "Kontrollausschusses aufgefordert, ein solches Verhalten zukünftig zu unterlassen". Im "Wiederholungsfall“ müsse er jedoch “mit einer Anklageerhebung vor dem DFB-Sportgericht rechnen".



Rangnick war im Zweitrundenspiel zwischen RB und dem FCB in der Halbzeit auf den Platz gestürmt, um Referee Felix Zwayer mit seinem Handy eine Fehlentscheidung zu zeigen. Daraufhin verwies ihn Zwayer während des Spiels aus dem Innenraum. Nach der Partie hatte Rangnick seine Aktion bereut: “Das war nicht die allercleverste Idee und wird mir sicherlich in meiner Karriere nicht mehr passieren".

Keita droht hohe Geldstrafe

Bildrechte: IMAGO 07.11.2017: In der Führerschein-Affäre droht RB-Leipzig-Star Naby Keita im Falle einer Verurteilung eine saftige Geldstrafe. Die "Bild" berichtete am Dienstag, dass dem Mittelfeldspieler ein Strafbefehl in Höhe von 415.000 Euro zugestellt worden sei. Das Amtsgericht Leipzig wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Ein Sprecher sagte auf SID-Anfrage lediglich, dass es sich um "eine sechsstellige Summe" handele. Keita hat gegen den erlassenen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung über seinen Anwalt bereits Einspruch eingelegt. Der 22-Jährige aus Guinea soll zweimal versucht haben, gefälschte Führerscheine aus seiner afrikanischen Heimat in Deutschland umschreiben zu lassen. Spezialisten des sächsischen Landeskriminalamtes hatten die Papiere laut Amtsgericht als "Totalfälschungen" identifiziert.

Dynamos Horvath und Schubert in Auswahl nominiert

Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie 6.11.2017: Zwei Spieler von Dynamo Dresden werden in Kürze bei den Nachwuchsmannschaften ihres Landes verweilen. Mittelfeldspieler Sascha Horvath wurde in die U21-Nationalmannschaft Österreichs berufen. Mit der Alpenrepublik trifft der 21-Jährige in der EM-Qualifikation am 10.11. im niederösterreichischem Maria Enzersdorf auf Serbien. Am 14.11. reist die ÖFB-Auswahl zum EM-Quali-Spiel gegen Mazedonien nach Skopje. Eine Nominierung für den DFB-Nachwuchs erhielt Torhüter Markus Schubert. Der 19-Jährige weilt bis 15.11. bei der U20-Elf in Chemnitz, wo die DFB-Auswahl am 9. November gegen Italien testet.

Dynamo-Profis verstehen Fan-Frust

06.11.2017: Die schlechte Bilanz der vergangenen Wochen macht den Anhängern der SG Dynamo Dresden mächtig zu schaffen. Nach der 0:3-Niederlage in Kiel hatten die rund 1.500 Mitgereisten ordentlichen Redebedarf. Aus Sicht einiger SGD-Profis ist das berechtigt. "Völlig nachvollziehbar, dass die Fans die Schnauze voll haben. Jedes Mal hunderte Kilometer zu fahren, ohne Ertrag. Vielleicht müssen wir auch einfach mal die Schnauze voll haben und merken, dass es mit Schönspielerei nicht funktioniert", ärgerte sich Florian Ballas nach der fünften Saisonniederlage.



Auch Routinier Andreas Lambertz konnte den Frust der Anhängerschaft verstehen. Er machte aus der eigenen Unzufriedenheit keinen Hehl: "Wir sind doch genauso frustriert, haben sechseinhalb Stunden Busfahrt in den Knochen und fahren mit leeren Händen nach Hause. Das jetzt keine Champagnerkorken im Bus knallen und Redebedarf herrscht, ist doch klar. Dem stellen wir uns auch", sagte der 33-Jährige. Zwar dominiert Dresden auch in dieser Saison häufig seine Gegner, doch unterm Strich stehen nur drei Siege in 13 Partien. Die Sachsen sind im Abstiegskampf angekommen, rangieren nur noch auf dem 15. Tabellenplatz mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Nach dem Abpfiff in Kiel stellen sich die SGD-Spieler den Fragen und der Kritik der Fans. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

RB-Keeper Gulacsi lässt Länderspiele aus

05.11.2017: RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi lässt aus Belastungsgründen zwei Länderspiele mit der ungarischen Nationalmannschaft aus. Damit fehlt der 27-Jährige bei den Tests am Donnerstag in Luxemburg sowie am 14. November in Budapest gegen Costa Rica. "Es ist mit dem Nationaltrainer abgesprochen. Er hat es verstanden und akzeptiert. Das war sehr nett von ihm", sagte Gulacsi dem "Kicker". Torwart Peter Gulacsi im Dress von RB Leipzig (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Der Ungar will nun in den nächsten Tagen kleinere Blessuren auskurieren und vor allem mental auftanken. "Die englischen Wochen sind vor allem psychisch anstrengend", sagte Gulasci, der mit Bundesligist Leipzig derzeit durch die Liga und die Champions League stark gefordert ist. Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl gab seiner Mannschaft nach dem 2:1-Heimsieg gegen Hannover 96 zwei Tage frei. Am Mittwoch starten die noch verbliebenen Spieler in die verkürzte Trainingswoche. Leipzig hat insgesamt elf Spieler für ihre Auswahlteams abgestellt, darunter Stürmer Timo Werner und Marcel Halstenberg für die DFB-Elf.

Medien: Strafbefehl gegen RB-Star Keita

04.11.2017: Naby Keita ist wegen Urkundenfälschung ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. "Dieser Vorgang ist uns bekannt", bestätigte ein Sprecher von RB Leipzig auf SID-Anfrage. Die Bild-Zeitung hatte zuvor über die Verwicklung des 22-Jährigen in eine Führerschein-Affäre. Man gehe jedoch "nach eingehenden Gesprächen nicht davon aus, dass es sich um eine Fälschung handelt", erklärte der Sprecher weiter. Keitas Anwalt sei eingeschaltet und warte auf Akteneinsicht.

Die "Bild" hatte gemeldet, dass gegen den guinesischen Nationalspieler Strafbefehl erlassen worden sei. Keita soll auf deutschen Ämtern zweimal versucht haben, allem Anschein nach gefälschte Führerscheine aus seiner afrikanischen Heimat umschreiben zu lassen, um in Deutschland am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.Die Papiere seien von Spezialisten des sächsischen Landeskriminalamtes "als Totalfälschungen identifiziert" worden, wird Sprecher Stefan Blaschke vom Amtsgericht Leipzig von dem Blatt zitiert. Weiterhin stehe laut Blaschke für Keita eine Strafe "im sechsstelligen Bereich" im Raum. Naby Keita droht wegen einer Führerschein-Affäre Ärger. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Löw beruft Halstenberg in Nationalmannschaft

03.11.2017: Überraschung bei der Kaderbenennung des DFB: Nationaltrainer Joachim Löw hat am Freitag den Kader für die beiden Testländerspiele am 10. November in London gegen England und vier Tage später in Köln gegen Frankreich bekanntgegeben. Mit dabei: RB Leipzigs Marcel Halstenberg. Der Linksverteidiger sagte über den Anruf Löws: "Ich war verwundert und überrascht." Er ergänzte: "Ich freue mich riesig darauf und bin schon stolz. Ich werde alles aufsaugen."