Von dieser Entscheidung profitiert auch RB Leipzig. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann ebenfalls an jenem 28. Spieltag mit 4:1 bei Borussia Dortmund und hatte als Viertplatzierter den Vorsprung auf Verfolger Freiburg auf drei Punkte vergrößtert. Platz vier bedeutet am Saisonende die Qualifikation zur Champions League.



Die Freiburger hatten am vergangenen Montag Protest gegen die Spielwertung eingelegt. Der FCB hatte in der Schlussphase des Samstagsspiels im Breisgau für wenige Sekunden zwölf Spieler auf dem Platz, ehe Schiedsrichter Christian Dingert die Begegnung beim Stand von 3:1 für den Rekordmeister unterbrach.