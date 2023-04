Bedröppelte Minen beim 1. FC Magdeburg nach dem Spiel am Samstag gegen Sandhausen. Gegen den Tabellenletzten waren drei Punkte eigentlich schon fest eingeplant, doch es kam anders. Am Ende stand der FCM mit leeren Händen da, der Sieg ging an die Kurpfälzer. Sechs Spieltage vor dem Saisonende hat der FCM noch fünf Punkte Vorsprung auf die Nicht-Abstiegsplätze.