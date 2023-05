Der 1. FC Magdeburg hat auch die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt in der 2. Bundesliga beseitigt. Gegen den 1. FC Nürnberg reichte den Elbestädern ein Remis. Damit hat das Team von Trainer Christian Titz Historisches geschafft. Noch nie hat eine FCM-Mannschaft zwei Spielzeiten hintereinander in der Zweitklassigkeit verbracht.