RB Leipzig hat durch einen fulminanten 3:1 (0:1)-Erfolg im Topspiel beim FC Bayern München den Einzug in die Champions League vorzeitig perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose drehte bei den Bayern einen Pausen-Rückstand durch ein Kontertor und zwei Elfmeter noch in einen Sieg, damit ist den Leipzigern vor dem letzten Spieltag die Teilnahme an der Königsklasse nicht mehr zu nehmen. Der Rekordmeister muss derweil um den Titel bangen: Borussia Dortmund hat am letzten Spieltag die Chance, den Titel im Heimspiel gegen Mainz 05 klarzumachen.