Fußball | Bundesligen Länderchefs machen Weg frei für Wiederanpfiff der Fußball-Bundesligen

Die Politik will den Weg für die Wiederaufnahme der Bundesliga und 2. Bundesliga freimachen. Noch im Mai könnte der Anpfiff ohne Fans in den Stadien erfolgen. Darauf haben sich die Regierungschefs der Bundesländer in einem internen Papier geeinigt, das dem MDR vorliegt. Die 36 Teams sollen vor dem Start in zweiwöchige Quarantäne. Am Mittwochvormittag tagen die Länderchefs mit der Bundesregierung.