Nach den Absagen von Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann liegt die erste Interessensbekundung für die Nachfolge des im Sommer scheidenden Fußball-Bundestrainers Joachim Löw auf dem Tisch. Ralf Rangnick, früherer Trainer von RB Leipzig, sagte am Mittwoch (10.03.2021), er stünde bereit.

"Für mich ist es in erster Linie eine Frage des Timings. Im Moment bin ich frei", sagte Rangnick am Mittwoch im Pay-TV-Sender "Sky" und ergänzte, der Job des Bundestrainers sei eine "Stelle, die niemanden in Deutschland kalt lässt". Noch hat der DFB sich aber offenbar noch nicht gemeldet.