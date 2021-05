RBL-Trainer Julian Nagelsmann kommt ins Grübeln: Die großen Spiele in der Bundesliga können die Leipziger nicht gewinnen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Poolfoto

Die beste Saison der Vereinsgeschichte und auch der erste Titel für RB Leipzig sind in Gefahr. Das 2:3 bei Borussia Dortmund war mal wieder ein Beleg dafür, dass RBL die großen Spiele in der Bundesliga nicht gewinnen kann. So bleibt es - statt die 67 Punkte aus der Rekordsaison von Coach Ralph Hasenhüttl zu egalisieren - bei 64 Zählern in der Tabelle.

Und das Selbstbewusstsein vor dem Pokalfinale am Donnerstag ist erstmal dahin. "Die Bilanz ist nicht herausragend. Es wird Zeit, dass wir mal ein Spiel gewinnen. Am Donnerstag haben wir die nächste Chance dazu. Da müssen wir es hinkriegen", sagte Nagelsmann eher kleinlaut. Denn es war das siebte Spiel nacheinander ohne Sieg gegen den Revierclub.

Terzic: "Wollen den Pokal nicht nur angucken, sondern auch anfassen"

Und nun kommt auch noch Erling Haaland zurück, der auf der Tribüne den fünften BVB-Erfolg in Serie feierte. Damit steigen auch die Dortmunder Chancen auf die Champions League, was die Brust vor dem Pokalfinale in Berlin breiter werden lässt. "Das schweißt zusammen. Wir können viel Mut mitnehmen und sind bereit für Donnerstag", kommentierte Edin Terzic, "wir wollen den Pokal nicht nur angucken, sondern auch anfassen."

Nagelsmann: Fehleranalyse bis zum Pokalspiel

Die anfangs mehr als überforderte RBL-Defensive um Abwehrchef Dayot Upamecano sah bei den BVB-Treffern von Marco Reus (7.) und Jadon Sancho (51./87.) alles andere als sattelfest aus. Die Videoauswertung wird da intensiver werden. "Wir haben bis zum Pokalspiel nun ausreichend Zeit, um unsere Fehler zu analysieren", kündigte der RBL-Cheftrainer an. Dabei sprach in der zweiten Hälfte plötzlich alles für die Sachsen. "In dem Moment, als wir eigentlich das Oberwasser hatten, kassieren wir den dritten Gegentreffer. Das ist bitter", meinte Nagelsmann, der nach den Treffern von Lukas Klostermann (63.) und Dani Olmo (77.) sogar einen eigenen Sieg vor Augen hatte.

Gulacsi: "Wir haben nicht so verteidigt, wie wir uns das vorgestellt haben"

Doch am Ende steht für den künftigen Bayern-Trainer eine dürftige BVB-Bilanz. Denn nur eines seiner elf Bundesliga-Duelle mit Dortmund gewann der ansonsten erfolgsverwöhnte Nagelsmann. Eine niedrigere Siegquote hat der Noch-RB-Coach gegen kein anderes Team. Daher gilt es, für das Pokalfinale die Abwehr - eigentlich die beste der Liga - zu stärken. "Wir haben nicht so verteidigt, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte RB-Keeper Peter Gulacsi, der bislang 15 zu Null-Spiele in dieser Saison hatte. "Die erneute Führung der Dortmunder tat dann natürlich weh. Wir müssen es abhaken und das Positive mitnehmen." Marco Reus erzielt das 1:0 gegen RBL-Keeper Peter Gulacsi. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Poolfoto

Positiv war auch das Comeback von Konrad Laimer. Nach 263 Tagen Verletzungspause setzte er im RB-Spiel nach seiner Einwechslung wieder Akzente. Das Energiebündel aus Österreich stand zuletzt am 18. August 2020 beim 0:3 im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain auf dem Platz.