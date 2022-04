Ich wollte den Aufstiegsspielerinnen aber auch die Chance geben, in der Bundesliga zu spielen. Und wir haben gesehen: Wenn man an die Leistungsgrenze geht, können wir uns auch wehren und eine gute Rolle spielen. Wir wissen jetzt, wie hoch die Qualität ist und was nötig ist, um dieses Niveau zu erreichen. Das wird uns weiterbringen."

"Ich mache mir darüber keine Gedanken, weil ich gerade ganz viel Zeit in die Mannschaft und in die Planung investiere. Man ist hier beim Frauen-Fußball auch Zeugwartin, Kaderplanerin und sportliche Leiterin. Da bleibt kaum Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich bin auch nicht die wichtigste Personalie im Verein. Da geht es vielmehr um die Spielerinnen und den Verein als Ganzes."

"Das wird aktuell alles unter die Lupe genommen. Das Budget wird hin und her gewälzt. Aber es gibt ein klares Bekenntnis vom Verein zum Frauenfußball. Am Ende ist es aber eine Geldfrage. In der 2. Bundesliga sind die Einnahmen bei in etwa gleichbleibenden Kosten deutlich geringer."