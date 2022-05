Für den neuen Cheftrainer Beck ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Zwischen 2015 und 2018 assistierte der gebürtige Berliner als Co-Trainer Daniel Kraus, Christian Franz-Pohlmann und Katja Greulich in der Frauen-Bundesliga. Zuletzt war der mittlerweile 58-Jährige als Nachwuchsleiter und Trainer der U20 des VfL Wolfsburg tätig.

"Die Saison in Wolfsburg möchte ich natürlich noch bestmöglich beenden, aber dennoch freue ich auf die neue Herausforderung. Ich komme sehr gerne wieder nach Jena zurück, diese Stadt ist eine Herzensangelegenheit für mich", erklärte der neue Trainer in einer Mitteilung des Vereins. Einige der Spielerinnen kennt er noch aus seiner früheren Zeit beim FCC. Mit ihnen möchte er auch künftig zusammenarbeiten: "Wir wollen den aktuellen Kader weitestgehend für die 2. Frauen-Bundesliga zusammenhalten und befinden uns in guten Gesprächen."