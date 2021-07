Der FC Carl Zeiss Jena hat seine Kaderplanungen für die kommende Bundesligasaison vorerst abgeschlossen. Wie der FCC am Montag (19. Juli) mitteilte, kehrt Karla Görlitz nach einem einjährigen Intermezzo bei der TSG Hoffenheim an die Kernberge zurück.

"Ich freue mich sehr, dass ich wieder in Jena bin. Hier habe ich mich auf und neben dem Platz immer sehr wohl gefühlt. Ich möchte gute Leistungen abliefern und dazu beitragen, dass wir mit unserem Team den Klassenerhalt schaffen", erklärte die 20-jährige Außenverteidigerin. Die Abwehrspielerin lief bereits in der Spielzeit 2019/20 für den damaligen FF USV Jena in der Bundesliga auf und erzielte dabei zwei Treffer.