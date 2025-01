Kreil kommt mit der Erfahrung von 52 Bundesliga-Spielen. Die meisten absolvierte sie davon beim SC Sand. Doch Kreil kennt sich auch in Jena gut aus. Für den damaligen USV Jena lief sie zwischen 2018 und 2020 19 Mal in der Bundesliga und 25 Mal in der zweiten Liga auf. Zuletzt spielte sie für Sand in der zweiten Liga, wo sie in zwölf Einsätzen sieben Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete.