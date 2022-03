Das Portal "90min" berichtet, dass der 24-Jährige zu Paris St. Germain zurückkehren soll. Bei PSG wird nach dem erneuten Champions-League-Aus ein Umbruch eingeleitet, am besten mit Trainer Zinedine Zidane. 2019 war Nkunku von RB für 13 Millionen Euro aus Paris geholt worden. "90min" zitiert eine Quelle: ""PSG ist sich bewusst, dass es ein Fehler war, als Nkunku den Verein verließ. Aber wäre er in der Lage gewesen, sich so zu entwickeln, wie er es getan hat? Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt soll er die Chance bekommen, zurückzukehren - und sowohl der Spieler als auch der Verein glauben, dass es in Paris noch etwas zu erledigen gibt." In einem Interview im Februar hatte Nkunku zu einer PSG-Rückkehr gesagt: "Das würde ich wie jede andere Möglichkeit bewerten. Ich schließe keine Türen." Er wolle sich am Saisonende über seine Zukunft beraten.

Bei seinem Treffer im November 2021 in der Champions League gegen Paris verzichtete Nkunku (re.) auf großen Jubel Bildrechte: IMAGO / Hartmut Bösener