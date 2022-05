Fußball | Bundesliga Nkunku schwärmt von Paris und vermeidet Bekenntnis zu RB Leipzig

Das Tauziehen um Christopher Nkunku ist in vollem Gange. RB Leipzig hält den Strick in der Hand, will seinen Shooting-Star nicht ziehen lassen, doch der Franzose vermeidet ein klares Bekenntnis zu seinem Arbeitgeber und schwärmt von einem anderen Verein.