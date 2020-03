Er arbeitet mit seinem Team gerade an einer Analyse der 18 Erstliga-Klubs in Zeiten von Corona. Ende April will er damit, dann mit allen 36 Klubs der ersten beiden Ligen, an die Öffentlichkeit gehen. Eine der Fragen: Wie gefährdet sind die Bundesliga-Vereine durch die Krise? Das Problem: Es gibt unterschiedliche Rechtsformen und höchst unterschiedliche Transparenz bei den Finanzzahlen. Vier Vereine hält er derzeit für krisengefährdet: einer aus dem Ruhrpott, zwei weitere aus NRW und einen aus dem Osten. RB Leipzig ist das nicht: "Bei denen sind die Infos zwar rar gesät, aber die haben jetzt Champions-League-Beiträge gespendet, denen geht es nicht so schlecht." Wichtig für ihn, um eine solche Krise zu überstehen, ist eine Eigenkapitalquote, die höher als 50 Prozent sein sollte. Damit habe man einen Puffer, um sechs bis neun Monate zu überstehen. Auch wenn Zülch keine konkreten Vereine nennt: Union Berlin, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Köln könnte er meinen.

Viertelfinalist RB Leipzig profitiert von den Einnahmen in der Königsklasse. Bildrechte: PICTURE POINT/Roger Petzsche