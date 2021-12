Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat in diesen Wochen nicht nur die gesamte Bundesrepublik im Griff – die hohen Infektionszahlen haben auch ganz konkrete Auswirkungen auf den Sport: Geisterspiele und immer wieder neue Corona-Infektionen auch bei Fußballern und Spielverschiebungen sind wohl die sichtbarsten Auswirkungen. Als eine der Ursachen hoher Infektionszahlen diskutieren Wissenschaftler niedrige Impfquoten in Deutschland. Als eine der Konsequenzen wird in der Politik eine Impfpflicht diskutiert.

Fußballklubs liegen über Länderdurchschnitt

Mit 65,3 Prozent (Sachsen-Anhalt), 62,9 Prozent (Thüringen) und 58,4 Prozent (Sachsen) vollem Impfschutz liegen die drei mitteldeutschen Bundesländer unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 68,8 Prozent (Quelle: Robert-Koch-Institut, 2. Dezember 2021). Wie ordnet sich hier der Profifußball in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein? Bei einer Sport-im-Osten-Blitzumfrage zeigt sich: Die Teams von der Bundesliga bis zur Regionalliga sind deutlich über Landesdurchschnitt immunisiert. Hinsichtlich der Impfpflicht gehen die Meinungen aber auseinander.

100 Prozent: RB Leipzig, 1. FC Magdeburg, Chemnitzer FC

Drei Klubs geben an, dass alle Spieler und Betreuer geimpft oder genesen sind: Erstligist RB Leipzig, Drittligist 1. FC Magdeburg und Regionalligist Chemnitzer FC berichten von einhundertprozentiger Immunisierung der Profimannschaft und der Team-Verantwortlichen.

Aue und Dynamo: Rund 90 Pozent

Bei fast allen anderen Vereinen aus den drei mitteldeutschen Bundesländern liegt die Quote bei rund 90 Prozent. Für Zweitligist Erzgebirge Aue beschreibt Geschäftsführer Michael Voigt: "Rund 90 Prozent sind geimpft oder genesen." Um den Immunschutz zu erfahren, hätten sich laut Voigt Mannschaft und Betreuer erst kürzlich einem Antikörpertest unterzogen. Die Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor. Dynamo Dresden nannte keine konkreten Zahlen, Pressesprecher Ronny Zimmermann sagte aber, der Zweitigist hätte eine "sehr hohe Impfquote". Nach Sport-im-Osten-Informationen liegt diese bei 90 bis 95 Prozent. Aue-Geschäftsführer Voigt: "Zusätzliche Antikörpertests" Bildrechte: imago images/Picture Point

HFC: "Wollen keinen Impfwettbewerb"

Für Drittligist FSV Zwickau beschreibt Pressesprecher Daniel Sacher: "Wir liegen bei einer Impfquote von über 80 Prozent. Durch Erkrankungen haben über 95 Prozent einen Immunschutz." Ähnlich hoch sind die Zahlen beim Halleschen FC. "Mehr als 90 Prozent", der Spieler und Betreuer seien immunisiert, so Sprecher Lars Töffling. Genauere Angaben will Töffling aber nicht machen: "Wir wollen keinen Impfwettbewerb daraus machen. Daher geben wir keine Zahlen raus."

Konkrete Zahlen aus der Regionalliga

Deutlich konkreter sind die Angaben bei einigen Regionalligisten: Beim Vierten der Nordoststaffel, Carl Zeiss Jena, sind laut Pressesprecher Andreas Trautmann "mit Ausnahme von ein oder zwei Spielern alle geimpft oder genesen." Konkret auch die Angaben beim FC Eilenburg und dem ZFC Meuselwitz. Bei Aufsteiger FC Eilenburg, so berichtet FCE-Präsident Steffen Tänzer, ist bisher nur ein Spieler nicht geimpft, bei einem weiteren Spieler ist der Impfschutz noch nicht vollständig. "Der Staff ist komplett geimpft, wir sind bei fast 100 Prozent", erklärt Tänzer. Für die Leipziger BSG Chemie benennt Präsident Frank Kühne die Quote "bei 98 Prozent". Frank Kühne: "98 Prozent Impfquote bei Chemie Leipzig" Bildrechte: imago images/Picture Point

Meuselwitz: "Trainer hat Einzelgespräche angesetzt"

Ähnlich die Zahlen in Meuselwitz. ZFC-Präsident Hubert Wolf sagt: "Bis auf einen Spieler sind alle mindestens einmal geimpft." Laut Wolf habe sich ZFC-Trainer David Bergner dabei der Impf-Motivation persönlich angenommen: "Der Trainer hat Einzelgespräche angesetzt, um auf die Verantwortung für sich, die Mannschaft und den Verein hinzuweisen", erklärt Wolf. "Zu diesen Einzelgesprächen ist es dann gar nicht gekommen, weil in der Kabine klar war, dass sich alle impfen lassen sollen."

Auerbach: "Impfbereitschaft gestiegen"

Zum Impfung motiviert wird auch bei Germania Halberstadt und dem VfB Auerbach. Beide Klubs haben rund 80 Prozent Corona-Immunisierung im Team. "Die Impfbereitschaft ist im Team zuletzt gestiegen", berichtet etwa Volkhardt Kramer, Manager des VfB Auerbach. "Wir haben aber noch nicht alle überzeugen können, wir liegen bei etwa 80 Prozent." Auerbach-Manager Kramer: "Haben noch nicht alle überzeugen können" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

"Wir liegen bei über 80 Prozent", sagt auch Germania-Präsident Erik Hartmann. Drei, vier aus dem Team seien noch nicht geimpft. "Wir versuchen, die Leute zu motivieren. Ich sehe meine Aufgabe aber eher darin, die Regeln zu Politik umzusetzen."

Gehaltskürzungen als Druckmittel?

Würde den Klubs eine Impfpflicht helfen? Oder gehen die Vereine ähnliche Wege wie der FC Bayern, der seinem prominenten ungeimpften Spieler Joshua Kimmich das Gehalt für die Tage strich, in denen er in Corona-Quarantäne saß. Für Dynamo Dresden schloss Dynamo-Geschäftsführer Jürgen Wehlend kürzlich Gehaltskürzungen öffentlich und deutlich aus. Und in den niedrigeren Ligen dürfte diese Maßnahme kaum Wirkung zeigen.

"Hälfte der Ungeimpften sind faul, die andere borniert"

Zum Thema Impfpflicht äußerte sich Ingo Kahlisch, Trainer des Brandenburger Regionalligisten Rathenow, in dieser Woche bereits meinungsstark: "Es wird viel zu viel gequatscht. Die Bundesregierung hätte die Impfpflicht einführen können. Dann hätten wir heute weitaus weniger Probleme", plädierte der 65-Jährige für die Impfpflicht. ZFC-Präsident und NOFV-Präsidiumsmitglied Wolf argumentiert ähnlich: "Ich persönlich als Privatperson Hubert Wolf würde eine Impfpflicht befürworten. In finde es dagegen nicht in Ordnung, dass wegen der Ungeimpften alle Repressalien auf sich nehmen müssen", sagt der Thüringer und erklärt: "Die Hälfte der Ungeimpften halte ich für faul, die andere Hälfte für borniert." Wolf: "Repressalien wegen der Ungeimpften" Bildrechte: imago/opokupix

Aue-Geschäftsführer Voigt: "Druck hat keine Lösungen gebracht"

Michael Voigt, der Geschäftsführer von Erzgebirge Aue, widerspricht: "Druck hat noch keine Lösungen gebracht. Du musst jeden mitnehmen", argumentiert Voigt gegen eine mögliche Impfpflicht. "Man muss mit geistiger Vernunft argumentieren und verständnisvoll auf Ängste eingehen", sagt der 49-Jährige. Im Erzgebirge ist die Impfquote besonders niedrig und die Sieben-Tages-Inzidenz mit rund 2.000 Infektionen pro 100.000 Einwohnern besonders hoch. Zum Impfen motivieren will Voigt trotzdem: "Das Impfen gegen das Virus ist wichtig. Es geht dabei nicht nur um den Eigenschutz, man sollte auch an seine Mitmenschen denken."

Rechtsanwalt Tänzer: "Pflicht nur das letzte Mittel"

Steffen Tänzer, Präsident des anderen FCE in Sachsen, sieht einer Impfpflicht ebenfalls kritisch. Der Rechtsanwalt erklärt: "Ich erkenne die Notwendigkeit, dass Impfungen durchgeführt werden. Eine Pflicht kann aber immer nur das letzte Mittel sein." Stattdessen müssten andere rechtliche Mittel ausgeschöpft werden. Eine Möglichkeit seien dabei regelmäßig verpflichtende PCR-Test. "Diese qualifizierten Tests sind teuer, und die Leute müssen selbst entscheiden, ob sie alle 48 Stunden solch einen Test machen lassen wollen. Das könnte aber noch vor der Impfpflicht angeordnet werden", sagt Tänzer.

(Fast) überall wird geboostert