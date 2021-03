Die 36 Erst- und Zweitligisten haben in der vergangenen Saison wegen der Corona-Krise einen Umsatz-Rückgang von mehr als 300 Millionen Euro verzeichnet. Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Dienstag in ihrem jährlichen Wirtschaftsbericht bekannt. Vor allem wegen der fehlenden Einnahmen im letzten Drittel der Spielzeit sank der Gesamtumsatz auf 4,5 Milliarden Euro, heißt es weiter. In den Jahren davor konnte die DFL 15 Mal nacheinander einen Umsatzrekord verkünden. In der Saison 2018/19 waren es 4,8 Milliarden Euro. Besonders durch fehlende Zuschauer-Erlöse ist diese Serie nun vorbei.