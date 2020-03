Er habe sich bei einem Skiurlaub in Südtirol angesteckt, heißt es weiter. Ob der Thüringer andere Personen ansteckte, ist jedoch unklar - auch, weil die Stadt Leipzig offenbar Hinweisen nicht konsequent genug nachging. So habe Torsten Bossert, Fachdienstleiter des Kreiskrankenhauses Schleiz, mehrfach versucht, das Gesundheitsamt in Leipzig zu kontaktieren, aber keine Antwort erhalten. Die Stadt Leipzig habe nur mitgeteilt, "keine Meldung über einen Erkrankten bei einem Fußballspiel in Leipzig" zu kennen.

Vorerst letztes Spiel vor Fans: RBL gegen Tottenham. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche