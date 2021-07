"Der Grund für die schwache Leistung war, dass wir es im Gegenpressing gar nicht hinbekommen haben, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Wir haben es gegen den Ball schlecht gemacht und nach Ballverlust sehr, sehr schlecht", sagte Joshua Kimmich schon nach dem Beinahe-Aus gegen Ungarn in der Vorrunde (2:2). Im gesamten Turnier, analysierte Fußball-Vordenker Ralf Rangnick, sei bei der DFB-Elf "frühes Anlaufen nie als Muster erkennbar" gewesen. Ein Fall für Röhl. Er gilt als Pressing-Experte der Leipziger Schule. Es war auch sein Verdienst, dass die Bayern ihre Gegner vor allem in der Triple-Saison 2020 erfolgreich jagten. Rangnick nennt Röhl einen "Top-Mann", Flick sagt: "Was die Spielphilosophie angeht, haben wir die gleiche Idee. Das ist wichtig."

Wer ist dieser Danny Röhl? Geboren in Zwickau, war er dort in der Jugend für den ESV Lok und den FSV aktiv, doch zahlreiche Verletzungen bremsten ihn aus. Während seines Sportstudiums in Leipzig spielte er unterklassig bei der Reserve des FC Sachsen und in Eilenburg, doch nach einer Kreuzband-OP setzte er voll auf die Trainerkarriere. 2010 fing Röhl beim Nachwuchs von RB Leipzig an, stieg 2014 als Analyst zu den Profis auf. Dort arbeitete er unter anderem Ralph Hasenhüttl zu, der ihn im Dezember 2018 prompt mit zum FC Southampton nahm und ihm weite Teile der Trainingssteuerung überließ. Niko Kovac holte Röhl - und Flick - im Sommer 2019 nach München. Nach der Entlassung von Kovac wurde Röhl zu Flicks "Taktik-Genie".