Der französische U21-Nationalspieler mit Wurzeln in Guinea-Bissau wechselte 2017 für zehn Millionen Euro vom österreichischen Schwesterklub RB Salzburg nach Sachsen. Seitdem bestritt er 111 Pflichtspiele für den Champions-League-Viertelfinalisten. "Ich fühle mich unheimlich wohl bei RB Leipzig, weil das Gesamtpaket passt", freute sich Upamecano: "Wir haben ein junges und hungriges Team in einem unglaublich ambitionierten Verein und ich möchte mit RB Leipzig die nächsten Etappen und Ziele angehen, weil ich von unserem Weg und unserer Art Fußball zu spielen überzeugt bin.

In der abgelaufenen Saison mauserte sich Upamecano zu einem der besten Innenverteidiger in der Bundesliga. Mit nur 37 Gegentoren stellte RB die zweitbeste Abwehrreihe unter den 18 Bundesligisten, woran der Rechtsfuß maßgeblichen Anteil hatte. Kein Wunder, dass die konstant guten Leistungen Upamecanos viele Klubs aufhorchen ließen. Auch der FC Bayern München soll angeklopft haben, schreckte letztlich aber vor den kolportieren 60 Millionen Euro zurück, die als Ablösesumme fällig geworden wären.

Mit der Vertragsverlängerung beschreitet RB einen ähnlichen Weg wie bei Timo Werner. Auch der Nationalspieler verlängerte seinen 2020 auslaufenden Vertrag im letzten Sommer um ein Jahr samt Ausstiegsklausel, um einen ablösefreien Abgang zu verhindern. Erst vor wenigen Wochen heuerte der RB-Rekordtorschütze dann beim FC Chelsea an. Der Transfer spülte 53 Millionen Euro in die Leipziger Kassen. Überzeugt Upamecano auch in der kommenden Spielzeit, können sich die Verantwortlichen am Cottaweg womöglich über einen erneuten Geldsegen freuen.