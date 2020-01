Am 31. Januar schließt traditionell das Wintertransferfenster. Bis spätestens 18:00 Uhr haben die Vereine in der 1. und 2. Bundesliga Zeit, neue Spieler zu verpflichten. In den Regionalliga Nordost ist dies sogar noch bis Mitternacht möglich. Logisch, dass die Leitungen der Sportdirektoren glühen werden. Viele Vereine versuchen noch Lücken zu schließen. Nach dem 31. Januar bekommt kein Spieler bis zum Ende der Saison eine Spielerlaubnis. Unter Druck sind deshalb Spieler von Rot-Weiß Erfurt. Nach der Abmeldung vom Spielbetrieb hatten sie nur zwei Tage Zeit, um sich einen neuen Verein zu suchen. Nachwuchs-Torwart Julian Knoll ist bei Inter Leipzig (Oberliga) untergekommen.