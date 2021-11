Noch in dieser Woche wird es ein weiteres Treffen geben, dann sollen auch Beschlüsse gefasst werden. "Es gibt unterschiedliche Ansätze", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und empfahl, "bis zum Jahresende in den Profiligen ohne Zuschauer auszukommen". Sollte sich nicht auf eine bundeseinheitliche Regelung verständigt werden, würde man "in Bayern einen Alleingang" machen.