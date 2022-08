Nach einem Bericht der BILD drangen am vergangenen Wochenende Unbekannte ins Stadion ein und versuchten, den Platz unbrauchbar zu machen. Der Schaden wurde am Montagmorgen entdeckt. Ein Polizeisprecher sagte der Zeitung, dass in den Strafräumen und im Mittelkreis eine Substanz aufgebracht wurde, die den Rasen eingehen lasse. Man ermittele wegen Sachbeschädigung.