In Frankfurt am Main wird am heutigen Mittwoch (24.05.2023) eine Entscheidung gefällt, die den Fußball auf Jahrzehnte maßgeblich beeinflussen wird. Die 36 Profi-Klubs der 1. und 2. Bundesliga stimmten auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) über den geplanten Einstieg eines Investors ab.

Zudem äußerten Fanszene in der Vergangenheit wiederholt starke Kritik. Aus der 3. Liga haben sich 15 Vereine mit einem offenen Brief an die DFL gewandt. Die Klubs, darunter die sächsischen Vereine wie Dynamo Dresden und Erzgebirge Aus fordern eine Beteiligung an den Einnahmen. Sollte dies nicht geschehen, drohen die Unterzeichner "kartellbehördliche Konsequenzen" an. Die Klubs argumentieren, auch sie hätten "in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zum Reputationsaufbau der Marke 'Bundesliga' beigetragen", wie es in dem Brief heißt. Dadurch hätten sie ebenfalls ein Anrecht auf die DFL-Gelder.