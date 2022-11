Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann sieht sich nach seiner Syndesmose-Verletzung bereit für die WM in Katar. "Ich fühle mich wieder sehr gut. Ich bin ja schon seit einer Weile wieder voll im Teamtraining und in einer Verfassung, in der ich der Mannschaft helfen kann", sagte der Profi von RB Leipzig dem "kicker".

Der Abwehrspieler hatte am 7. August sein letztes Spiel im Verein bestritten und gab am Mittwoch bei der WM-Generalprobe der DFB-Auswahl im Oman (1:0) sein Comeback. Dass er in der 34. Minute ausgewechselt wurde, sei vorher so abgesprochen gewesen, betonte Bundestrainer Hansi Flick.