Ab der Saison 2025/26 werden in der Frauen-Bundesliga 14 anstatt der bislang zwölf Teams an den Start gehen. Das beschloss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag (23. Juni 2024) auf Empfehlung der Ausschüsse Frauen-Bundesligen (AFBL) sowie Frauen- und Mädchenfußball (AFM). Die kommende Spielzeit soll dem Übergang zur Qualifikation dienen - demnach wird es nur einen Absteiger aus dem Oberhaus sowie gleich drei Aufsteiger aus der 2. Bundesliga geben.