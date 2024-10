Nach Informationen der Bild-Zeitung und Sky vom Montagabend (7. Oktober) muss Raum verletzungsbedingt passen. Woran der 26-jährige Linksverteidiger laboriert, ist aktuell noch unklar. Beim 1:0-Sieg in Heidenheim am Sonntag stand Raum noch in der Startelf und wurde nach 69 Minuten ausgewechselt. Damit könnte auch sein Einsatz im kommenden Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz am 19. Oktober in Gefahr sein.