Am 7. Juni versammelt der Bundestrainer seine Profis in Neu-Isenburg, um sich auf die Spiele vorzubereiten. Dabei trifft das DFB-Team in seinem insgesamt 1.000. Länderspiel am 12. Juni in Bremen auf die Ukraine (18 Uhr). Vier Tage später spielt die Mannschaft in Warschau gegen Polen (20:45 Uhr). Am 20. Juni wird die Saison mit der Partie gegen Kolumbien in Gelsenkirchen (20:45 Uhr) abgeschlossen.