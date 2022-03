Dass mit Prof. Silke Sinning eine seriöse Persönlichkeit aus dem Süden für Koch im Präsidium Platz nimmt, die zusätzlich laut eigenen Worten bei ihrer Bewerbungsrede für "eine offene Diskussionskultur" eintritt, verändert die Verhältnisse schlagartig. Winkler kann nun seine Positionen einbringen, sagt: "Es ist wichtig, dass wir für unsere Themen Verbündete finden. Der Ostfußball hat eine Riesentradition, aber hat es schwer, weil wir ganz andere wirtschaftliche Strukturen haben. Es wäre wirklich schön, wenn wir den Spruch, der Meister muss aufsteigen endlich mal umsetzen. Mein einfaches Modell, fünf Aufsteiger, fünf Absteiger, aber leider ist die 3. Liga wie ein closed Shop und da müssen wir nochmal kämpfen."

Prof. Dr. Silke Sinning ersetzt Dr. Rainer Koch als DFB-Vizepräsidentin. Bildrechte: IMAGO/Revierfoto Sein Vorteil: Auch in Bayern und im Norden fordern Spitzenklubs gleichberechtigte Aufstiegsregeln. Unwahrscheinlich ist aber Stand heute, dass das von Winkler favorisierte Modell sich durchsetzt. Vielmehr bedarf es der Kreativität des neuen DFB-Präsidiums, wie vier Regionalligen (für vier Aufsteiger) geschaffen werden können. Es gibt genug Spielraum, ohne die Nordost-Staffel in Gänze in Frage stellen zu müssen. Das muss nun endlich nicht mehr in Hinterzimmer-Lobby ausgeklüngelt, sondern kann auch demokratischer entwickelt werden. Ein wichtiges Argument in diesen Zeiten hoher Tankpreise: Die Fahrtstrecken für die Amateurklubs innerhalb einer Liga dürfen nicht sehr viel größer werden.

Der Ex-SPD-Politiker Bernd Neuendorf ist der neue starke Mann an der Spitze des DFB. Bildrechte: IMAGO / Revierfoto Kreativität braucht der DFB auch sonst. Der neue Präsident des größten Sportverbands der Welt, Bernd Neuendorf, erklärte in seiner Bewerbungsansprache passend: "Die Welt hat sich verändert, wir müssen uns verändern." Denn das Image an der Basis ist fatal. In einer aktuellen Meinungsumfrage der Universität Würzburg und Hochschule Ansbach stimmten 93,1 Prozent der 11.725 Befragten der Aussage zu, dass es der DFB-Spitze "nur um Macht und Geld" geht. Nur 4,9 Prozent bejahten die These, dass es den DFB-Funktionären um das Wohl des Fußballs geht. Und bei einem Drittel der Fans hat das Interesse der Fußball-Anhänger laut einer ähnlichen Studie in der Corona-Zeit nachgelassen. Neuendorf gesteht sich das ein: "Die Fans wenden sich ab, sie sind genervt vom DFB." Um das zu ändern, benötigt es einen harten Kurswechsel.

Marketing-Slogan für die DFB-Elf abschaffen - oder ändern

Dafür müssen die Gräben mit der DFL dauerhaft geschlossen und ein gemeinsamer Dialog mit den Fans geschaffen werden. Gerade laufen permanent Studien, wie sich die Breite der Fußball-Interessierten an der Kommerzialisierung stört. Sie sollte ernst genommen werden. Ein gutes Beispiel ist der verunglückte Marketing-Slogan "Die Mannschaft" für die deutsche Nationalelf. Experten raten dem DFB schon länger, daraus "Unsere (National-)Mannschaft" zu machen. Dies würde auch eine neue Identifikation für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land schaffen.

Den Nachwuchs wieder stärken

Der DFB ist auf einen Ansturm von Kindern nach der EM 2024 - gerade in Ballungszentren - noch nicht vorbereitet. Bildrechte: imago/Avanti Doch auch dann geht es weiter. Neuendorf: "Die Vergangenheit zeigt uns, dass nach solchen Turnieren viele Kinder in unsere Vereine strömen. Sind wir darauf vorbereitet?" Winkler ist für diese Aufgabe vorgesehen und meint: "Das sind wir nicht. Es gibt zum Beispiel große Unterschiede zwischen den Ballungszentren und dem ländlichen Bereich. In den großen Städten wie Leipzig, Halle, Dresden, Chemnitz, Magdeburg sind die Vereine infrastrukturell und auch wegen fehlenden ehramtlichen Übungsleitern in Folge von Corona an ihren Kapazitätsgrenzen. Hier müssen unter anderem Fußballplätze und Hallen gebaut werden."

Autoritäre Herrscher suchen die Nähe zu WM-Pokal - wie hier Wladimir Putin bei "seinem" Turnier in Russland. Der DFB muss klarer Position gegen zwiespältige Gastgeber bekennen. Bildrechte: imago images/ULMER Pressebildage Doch der Aufgabenzettel beim DFB endet auch hier nicht. Viel zu lange hat der deutsche Verband international die Augen zugedrückt, die deutschen Fans sind längst über UEFA und FIFA empört. Neuendorf sprach bei seiner Kandidatur auf dem DFB-Bundestag an: "Ich habe immer gesagt, dass ich die Vergabe der WM nach Katar kritisch sehe, einerseits aufgrund der Menschenrechtslage dort andererseits unter Nachhaltigkeitsaspekten." Will der DFB glaubwürdig dafür einstehen, muss er international gerade als größter Mitgliedsverband auf den Putz hauen. Schon 2018 fand die WM als Show- und Propagandaveranstaltung von Wladimir Putin in Russland statt. Der Ukraine-Krieg beweist, wie gefährlich es ist, Autokraten Bühnen frei zu geben. Nach Katar 2022 findet das Turnier 2026 in Kanada, den USA und Mexiko statt. Ein riesiges Gebiet mit gigantischen Flugstrecken – ökologisch höchst fragwürdig. Und der größte Hammer kommt erst noch. 2030 will der Schurkenstaat Saudi-Arabien mit Italien die WM ausrichten, die Nachbarschaft zwischen beiden Ländern ist bis heute ein Geheimnis.

Warum Neuendorf eine große Chance hat