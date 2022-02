Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre Heimspiele in der Nations League in München, Mönchengladbach und Leipzig. Den entsprechenden Fahrplan für das WM-Jahr 2022 teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick trifft am 7. Juni in der bayrischen Landeshauptstadt auf England, am 14. Juni steht die Partie gegen Europameister Italien in Gladbach an. Am 23. September spielt Deutschland in Leipzig gegen Ungarn. Eine besondere Partie für ein Trio: Torhüter Peter Gulacsi, Innenverteidiger Willi Orban und Mittelfeldakteur Dominik Szoboszlai von RB Leipzig streifen dann das Trikot der ungarischen Nationalmannschaft über.