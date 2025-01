"Der DFB ist eine mächtige Kraft für das gute Miteinander in unserem Land. Kein anderer Sport, kein anderer Zeitvertreib bringt uns so sehr zusammen wie der Fußball", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Ansprache. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino und UEFA-Boss Aleksander Ceferin würdigten in ihren Reden den größten Einzelsportverband der Welt, der am 28. Januar 1900 in der Leipziger Gaststätte "Zum Mariengarten" gegründet worden war.