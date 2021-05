Hermann Winkler, Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, hat sich indes für mehr Frauen in den Führungspositionen des Deutschen Fußball-Bundes ausgesprochen.



"Wir brauchen die Erfahrungen, die Kompetenz der Frauen", sagte Winkler dem Deutschlandfunk. "Und deshalb darf es für mich nicht bloß eine Phrase bleiben, sondern wir müssen wirklich alle gemeinsam versuchen, uns in den nächsten Jahren in allen Gremien diverser aufzustellen, als wir das bisher sind, damit wir wirklich ein Bild der Gesellschaft abbilden, was der Wahrheit entspricht."