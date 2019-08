SFV-Präsident Winkler: "Ich wundere mich"

Heftige Kritik kommt von Hermann Winkler, dem Präsidenten des Sächsischen Fußballverbandes: "Ich wundere mich", sagte der 56-Jährige sport-im-osten.de am Donnerstagmittag (15. August). Laut Winkler hätte DFB-Interimspräsident Rainer Koch vor einigen Wochen per E-Mail einen Zeitplan verschickt, wonach für Bewerbungen eine Frist bis 30. August gegeben werde. Am 21. September sollte die Findungskommission, zu der DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, die DFB-Interimspräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch, DFL-Vize Peter Peters, DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius und DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge gehören, dann ihren Kandidaten vorschlagen.

"Rainer Koch bat uns, dass wir bis dahin Ruhe bewahren sollen", so Winkler. "Ich wundere mich, warum abweichend vor ursprünglichen Plan schon heute der Name präsentiert wurde. Ich warte mit einer Stellungnahme, bis die Frist 30. August abgelaufen ist." Winkler: "Warum wurde der Name schon heute präsentiert?" Bildrechte: dpa

Winkler: Hätte mir Vorstellung gewünscht

Winkler, der im Juli das Auswahl-Verfahren des DFB u.a. deswegen kritisiert hatte, weil es kein ostdeutscher Funktionär in die Auswahl der Findungskommission geschafft hatte, erneuerte und erweiterte seine Kritik: "Ich hätte mir gewünscht, dass sich so ein Kandidat zumindest den Regionalverbänden einmal vorstellt", erklärte der ehemalige CDU-Europapolitiker.

NOFV-Präsident Bugar: "Neue Kontinuität könnte einziehen"

Widerspruch bekommt Winkler von Erwin Bugar Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes und des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt: "Es war gut, dass die Namen vorher nicht bekannt waren, denn dadurch konnten die Namen nicht vorzeitig in der Öffentlichkeit verbrannt werden." Der Wahl des 62-jährigen Fritz Keller, der seit 2010 Präsident des SC Freiburg ist, kann Bugár aber viel Positives abgewinnen: "Mit Herrn Keller könnte beim DFB eine neue Kontinuität einziehen." NOFV-Präsident Erwin Bugar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Winkler und Bugar: Legen uns nicht fest

Einig sind sich Winkler und Bugar allerdings darüber, dass sie ihre Wahlentscheidung noch nicht gefällt haben. NOFV-Präsident Bugár sagt: "Ich will mich nicht auf Herrn Keller festlegen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich andere, die sich bewerben wollen, in der kommenden Woche bei einem Treffen in Berlin vorstellen." Auch Winkler verweist auf mögliche weitere Kandidaten: "Das gebietet die demokratische Fairness: wenn es eine Frist bis Ende August gibt, sollten wir diese Frist abwarten und jedem, der sich meldet, die Chance geben, sich vorzustellen. Ich kann und will mich jetzt noch nicht festlegen."

Präsidenten-Wahl schon für 27. September geplant