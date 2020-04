Selbst wenn die Saison wie geplant ab Anfang Mai wieder aufgenommen werden kann, wird vieles nicht mehr so sein wie vorher. Zuschauer werden die Partien nicht in den Stadien verfolgen können, soviel ist zumindest schon einmal sicher. Aber auch die wirtschaftliche Situation der Vereine hat unter der momentanen Zwangspause enorm zu leiden und wird dies auch weiterhin tun. Es drohen gar Insolvenzen – auch in der Bundesliga, wie Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) betonte.

"Das ist nicht ausgeschlossen. Je länger das geht, werden dieses Szenario leider erleben müssen – in der 2. Liga sowieso, und in der 3. Liga sieht es noch schlimmer aus", so der 63-Jährige im "Phoenix"-Interview (9. April). Noch verhängnisvoller gestaltet sich die Situation jedoch in den Amateurligen. "Gefährdet sind die Vereine im Zwischenbereich", sagte Keller und bezog sich dabei vor allem auf die Verbandsligen und Kreisligen: "Denen muss unbedingt geholfen werden."