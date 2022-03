Bernd Neuendorf trat als Vertreter des Amateurfußballs an. Der frühere Journalist und SPD-Politiker war seit 2019 Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Als seine Stärken gelten seine Vernetzung in die Politik und sein Kommunikationsgeschick. In die Bundesliga hat er noch nicht so viele Kontakte, dafür aber aufgrund seiner Funktion am Rhein ein gutes Verhältnis zu Bayer Leverkusen.