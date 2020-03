In der Bundesliga und der 2. Liga ruht wie erwartet bis mindestens 2. April der Ball. Einen entsprechenden Vorschlag des DFL-Präsidiums beschloss am Montag die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei ihrem außerordentlichen Treffen in Frankfurt/Main.



Seit vergangenem Freitag ist der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga erstmals seit ihrer Gründung ausgesetzt, zuletzt war der 26. Spieltag abgesagt worden. Von der nun beschlossenen Unterbrechung ist wegen der angedachten Länderspielpause zunächst nur der 27. Spieltag (20. bis 22. März) betroffen.