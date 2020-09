Als "gut und besonnen" hat DFL-Präsident Christian Seifert die Entscheidung bezeichnet, dass Fußball-Bundesligist RB Leipzig 8.500 Zuschauer mit Hilfe eines Hygienekonzepts ins Stadion zu lassen. Auf der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag in Frankfurt/M. äußerte sich Seifert erstmals zur Situation in Leipzig.