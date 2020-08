Fussball | Bundesligen Fußball-Profiklubs beschließen Fan-Rückkehr - "In kleinen Schritten zurück"

Die Hoffnung der Fans auf eine baldige Rückkehr in die Stadien hat am Dienstag durch die DFL Nahrung erhalten. "Wir werden zurückkommen" so DFL-Chef Christian Seifert. Aber: "Wir werden uns die Normalität in kleinen Schritten zurückerobern müssen."