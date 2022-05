Damit wird die Regelung in der DFL- Spielordnung, die seit Frühjahr 2020, also in der ersten Corona-Phase, gilt, "ohne zeitliche Begrenzung" verlängert. Neben der Halbzeitpause stehen dazu drei Gelegenheiten zur Verfügung. Die Möglichkeit zu einer Anpassung hatte zuvor das für das Regelwerk zuständige "International Football Association Board" (IFAB) eingeräumt. Diese Regelung betrifft für Erstligist RB Leipzig und Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg.