Die bisherigen Ausnahmen müssten demnach mit gewissen Bedingungen klarkommen. Unter anderem ist unter gewissen Voraussetzungen ein Vorteilsausgleich des beherrschenden Mehrheitseigners ähnlich der Regularien des neuen europäischen Financial Fair Play angedacht. "Das Geld wird von den Medienerlösen des jeweiligen Klubs abgezogen und dann von der DFL bspw. in Jugendfußball investiert", schrieb diesbezüglich Sportschau-Reporter Chaled Nahar auf Twitter. Außerdem muss ein Vertreter des Muttervereins in das mit Kontroll- und Zustimmungsbefugnissen ausgestattete Aufsichtsgremium der Kapitalgesellschaft entsandt werden.