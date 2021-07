Die 36 Vereine der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga können ab dem dritten Spieltag der kommenden Saison mit der Rückkehr von Gästefans in die Stadien planen. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Mittwoch. RB Leipzig, Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, Hansa Rostock und Union Berlin dürfen also auf Auswärts-Support hoffen. Weiter bleiben 2021/22 in beiden Ligen fünf Spielerwechsel pro Mannschaft und Begegnung erlaubt.