Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verhandelt offenbar mit TV-Rechteinhaber Sky über Vorauszahlungen für die 36 Profiklubs. "Wir sind in ständigem Austausch mit unserem langjährigen Partner DFL. In diesem Zusammenhang gibt es aktive Diskussionen mit dem Ziel, auch im Hinblick auf Lizenzzahlungen und deren potenzielles Timing konstruktive Lösungen zu finden", sagte ein Sprecher des Pay-TV-Senders den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Ab wann wieder Zuschauer in die Stadien des Landes dürfen, ist höchst ungewiss. Bildrechte: imago/Picture Point

Im Hinblick auf die noch ausstehenden neun Spieltage der derzeit unterbrochenen Saison drängen DFL und Klubverantwortliche offenkundig auf Partien ohne Fans. "Keiner möchte Spiele ohne Zuschauer. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation ist das kein Wünsch-Dir-Was, sondern es geht darum, dass es nicht dazu führt, dass viele Clubs in die Insolvenz müssen", hatte RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff unlängst in einem Interview mit "Bild" betont.



Nun plane die DFL laut einem "Bild"-Bericht (7. April), dass bei einer möglichen Durchführung lediglich 239 Menschen bei den sogenannten "Geisterspielen" im Stadion sein dürfen. Zu den Partien, die frühestens Anfang Mai stattfinden könnten, dürften dann unter anderen 30 Ordner und vier Balljungen in den Innenraum einer Arena, schreibt die Zeitung, der nach eigenen Angaben entsprechende Planungen der DFL vorliegen.