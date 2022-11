RB Leipzig bestreitet sein Rückrundenspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag, 11. Februar, um 18:30 Uhr. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für die Spieltage 20 bis 25 hervor. Das Auswärtsspiel am 23. Spieltag bei Borussia Dortmund findet am Freitag (3. März) um 20:30 Uhr statt. Eine Woche zuvor kommt es zum Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt. Darüber hinaus steht für RB bis Mitte März noch das Achtelfinale in der Champions League gegen Manchester City an (22. Februar/14. März).