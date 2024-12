Die von der ARD erworbenen Rechte umfassen im TV die Sportschau mit der Fußball-Bundesliga am Samstag (18:00 bis 20:15 Uhr), die Verwertung aller Bundesliga-Spiele des Wochenendes am Sonntagabend (21:15 bis 24:00 Uhr) sowie die Berichterstattung über das Freitag-Bundesliga-Spiel und die Spiele der 2. Bundesliga am Freitagabend (22:30 bis 24:00 Uhr) und am Sonntag zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr.