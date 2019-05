Fußball | 1. und 2. Bundesliga DFL-Report: RB beim Personaletat Sechster / Aue und Dynamo weit hinten

Erstmals hat die Deutsche Fußball-Liga Finanzzahlen der Vereine bekanntgegeben: Demnach belegte Bundesligist RB Leipzig in der Saison 2017/18 beim Personaletat Platz sechs. In der 2. Liga landeten Dresden und Aue in der Kategorie weit hinten. Auch die Jahresbilanzen, die Beraterhonorare und die Verbindlichkeiten wurden von der DFL veröffentlicht.