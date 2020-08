Grundsätzlich geplant ist ein Saisonauftakt unter Beteiligung des amtierenden Meisters FC Bayern. München sollte gegen den FC Schalke 04 beginnen. Doch sollte der FC Bayern das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, würden die Münchner im Sinne der Vorbereitungszeit zwischen beiden Wettbewerben nicht bereits am Freitag in die Spielzeit starten, sondern montags. In diesem Fall würde die Saison freitags mit der Begegnung Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach beginnen.