Das Leder nicht an den Füßen, sondern an den Händen haben die Kämpfer, die am Samstag in Magdeburg beim Kampfabend des heimischen SES-Boxstalls in den Ring steigen. In der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle geht es für Roman Fress im Cruisergewicht um die WBC-International-Championship gegen Yasin Basar.