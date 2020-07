In seiner aktiven Zeit als Profifußballer spielte Toppmöller unter anderem von 2003 bis 2005 bei Erzgebirge Aue. Zuletzt hatte er ein Trainerengagement beim belgischen Zweitligavertreter Royal Excelsior Virton. Davor war Toppmöller, der die Trainerlizenz (UEFA Pro License) besitzt, erfolgreich in Luxemburg beim F91 Düdelingen tätig. Von 2016 bis 2019 gewann er mit der Mannschaft drei Meisterschaften sowie zwei Mal das Double. In der Saison 2018/19 ließ Topmöller international aufhorchen, als er mit Düdelingen erstmalig einen Verein aus Luxemburg in die Gruppenphase der Europe League führte.