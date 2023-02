Demzufolge wird Kaiser im Lizenzspielerbereich, im Scouting sowie im Nachwuchs "reinschnuppern". Danach soll entschieden werden, in welchem Bereich Kaiser künftig bei RB arbeiten wird. "Ich finde es immer gut, wenn Jungs, die viel geleistet haben, dann gerne zurückkommen und dem Verein was geben. Ich freue mich, dass er da ist“, sagte Leipzigs Cheftrainer Marco Rose während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr, Radioreportage und im Ticker) in Köln.