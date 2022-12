Nach seinem RB-Abgang hatte Kaiser zunächst bei Bröndby Kopenhagen in Dänemark gespielt und war 2020 zu Zweitligist Hannover 96 gewechselt, der den auslaufenden Vertrag im vergangenen Sommer nicht verlängert hatte. Für eine Fortsetzung der Karriere habe es nach Aussage des Mittelfeldspielers an passenden Angeboten gefehlt. "Noch bis Anfang des Herbstes habe ich mich wirklich fit und bereitgehalten, für den Fall, dass wirklich ein cooler, attraktiver Klub angefragt hätte", sagte Kaiser dem Portal RBLive.

"Ich habe das Kapitel aktive Karriere jetzt in meinem Kopf abgeschlossen. Ich gehe davon aus, dass ich auch im neuen Jahr nicht mehr einsteige und freue mich darauf, jetzt mehr Wert auf andere Themen legen zu können." Mittlerweile wohnt er wieder in Leipzig und soll künftig eine noch zu definierende Rolle bei seinem Ex-Klub übernehmen. Für diesen hatte er zwischen 2012 und 2018 167 Pflichtspiele (31 Tore, 33 Vorlagen) bestritten. Mit RB stieg er von Regionalliga bis in die Bundesliga auf. Im Fußball-Oberhaus gelang Dominik Kaiser genau ein Tor – und zwar der erste Bundesligatreffer von RB Leipzig überhaupt am 1. Spieltag der Saison 2016/17 beim 2:2 gegen seinen vorherigen Arbeitgeber 1899 Hoffenheim.